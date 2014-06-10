360 عسكريًا بالجيش الليبي يتوجهون إلي بريطانيا لتلقي دورة تدريبية

غادرت دفعة من الضباط وضباط الصف وأفراد من الجيش الليبي يبلغ عددها تقريبا 360 عسكريا، مطار امعيتيقة الدولي بطرابلس اليوم /الثلاثاء/، إلي بريطانيا لتلقي دورة تدريبية هناك في المجال العسكري لمدة خمسة أشهر.

حضر حفل توديع الضباط وضباط الصف وأفراد من الجيش الليبي، رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني”، ورئيس الأركان العامة اللواء “جاد الله العبيدي، وسفير بريطانيا المعتمد لدى ليبيا، وعدد من الضباط التابعين للجيش الليبي.

وقال الثني في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الدورة التدريبية التي ستجرى في بريطانيا، هي جزء من الدورات الخاصة بالجيش الليبي، مشيرا إلي أنها تأتي ضمن الدورات السابقة التي أقيمت في تركيا وإيطاليا.

وأضاف الثني أن هناك دورة تدريبية أخرى للعسكريين، من المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلي أن كل هذه البعثات تعد نواة لبناء الجيش الليبي.

من جانبه، قال رئيس فريق الدعم والتدريب والمتابعة العقيد مراجع امشيطي، إن هذه الدفعة هي الثالثة من كتيبة متكاملة متوجهة إلى بريطانيا، وتشمل ضباطا وضباط صف وأفراد.

ا ش أ