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الحبس 5 سنوات لـ46 إخواني بالمنوفية بتهمة الانتماء لجماعة مخالفة للقانون

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الحبس 5 سنوات لـ46 إخواني بالمنوفية بتهمة الانتماء لجماعة مخالفة للقانون الحبس 5 سنوات لـ46 إخواني بالمنوفية بتهمة الانتماء لجماعة مخالفة للقانون

محكمة

أصدرت محكمة جنح شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس 5 سنوات وكفالة  5 الالاف جنيه على  46 متهم من المنتمين لجماعة الإخوان من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وذلك بتهم الانتماء لجماعة على خلاف القانون والاشتراك فى أعمال عنف وتحريض وتكدير السلم والأمن العام وقطع الطرق والمواصلات والاعتداء على قوات الأمن.

وجاء من بين المحكوم عليهم القيادى  الاخوانى رجب ابو زيد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة والشاب أنس شرف صاحب اشهر صورة فى فض إعتصام رابعة و 5 فتيات.

يذكر أن المحامى العام لنيابات المنوفية قد أحال 600 متهم من المنتمين لجماعة الإخوان للمحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات معهم  لمحكمة الجنح المختصة وتم الحكم على 125 متهم بالبراءة وآخرين بأحكام تتراوح من 3 أشهر إلى سنة.

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