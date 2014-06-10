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السيسي يوجه برقية شكر لأمير قطرردا على تهنئته بتولي منصب الرئاسة

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السيسي يوجه برقية شكر لأمير قطرردا على تهنئته بتولي منصب الرئاسة السيسي يوجه برقية شكر لأمير قطرردا على تهنئته بتولي منصب الرئاسة

الرئيس عبدالفتاح

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء برقية شكر للأميرتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ رداً على تهنئته بتولي السيسي رئاسة جمهورية العربية
> وفيما يلى نص البرقية : “أشكركم على برقية تهنئتكم لي بمناسبة أدائي اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية مصر العربية، مع خالص تمنياتي للشعب القطري الشقيق بكل التقدم والازدهار”
> صرح بذلك اليوم السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد تلقى، يوم 8 يونيو الجاري، برقية تهنئة من أمير دولة قطر، جاء نصها على النحو التالي: “أود بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أطيب التهاني والتبريكات، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق، وللشعب المصري الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم”.

أ ش أ

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