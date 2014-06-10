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بالفيديو و الصور.. «أوباما» ينقذ لاعبة سلة من السقوط خلال احتفال بالبيت الأبيض

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قالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنقذ لاعبة السلة الأمريكية، ستيفاني دولسون، من السقوط أثناء وقوفها عقب التقاط صورة تذكارية جمعت «أوباما» ولاعبي ولاعبات كرة السلة «UConn Huskies» خلال تكريمهم عقب فوزهم المزدوج ببطولة كرة السلة لـ2014.

ونشرت الصحيفة مقطع يظهر اللاعبة، في مشهدين، الأول وهي تحاول أن تمسك بـ«تيشرت» يمسك به الرئيس الأمريكي و عدد من اللاعبين أثناء التقاطهم صورا تذكارية، ولكنها لم تفلح، ثم ظهرت«دولسون» وهي تسقط عقب التقاط صورة جماعية للاعبي ولاعبات كرة السلة مع باراك أوباما، الذي توجه إليها و حول الإمسالك بها وسط ضحكات الحضور.

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