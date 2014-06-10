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برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة البلاد

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برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة البلاد برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة البلاد

المشير-عبدالفتاح-

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء برقيات تهنئة بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها إياه الشعب المصري وتوليه رئاسة البلاد.
> وجاءت برقيات التهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
> كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة من الرئيس حامد كرزاى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود القاسمى ولى عهد إمارة رأس الخيمة، والسفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية في .
> أ ش أ

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