مشروع سويسري لتوصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأسوان بتكلفة 38 مليون جنيه

قالت إيمان رضوان مديرة برامج بالصندوق السويسري للتنمية اثناء لقاء وفد الوكالة السويسرية مع محافظ أسوان لمتابعة مشروع توصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأن مشروع الناصرية يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة كير الدولية بالتعاون مع الحكومة السويسرية بتكلفة 38 مليون جنية مصري والتي تتضمن أيضاً إعادة تأهيل و توسعة شبكات مياه الشرب من خلال تطويرها وتحسين قدرات قطاع التشغيل و الصيانة لشركة أسوان لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي العمل علي خفض الفاقد من المياه عبر شبكة المياه العامة بالتوازي مع تدريب المعلمين والميسرين والمحليين في القضايا المتعلقة بالمياه.