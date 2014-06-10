أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مشروع سويسري لتوصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأسوان بتكلفة 38 مليون جنيه

Google+ Print
مشروع سويسري لتوصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأسوان بتكلفة 38 مليون جنيه مشروع سويسري لتوصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأسوان بتكلفة 38 مليون جنيه

قالت إيمان رضوان مديرة برامج بالصندوق السويسري للتنمية  اثناء لقاء وفد الوكالة السويسرية مع محافظ أسوان لمتابعة مشروع توصيل مياه الشرب لمنطقة الناصرية بأن مشروع الناصرية يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة كير الدولية بالتعاون مع السويسرية بتكلفة 38 مليون جنية مصري والتي تتضمن أيضاً إعادة تأهيل و توسعة شبكات مياه الشرب من خلال تطويرها وتحسين قدرات قطاع التشغيل و الصيانة لشركة أسوان لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي العمل علي خفض الفاقد من المياه عبر المياه العامة بالتوازي مع تدريب المعلمين والميسرين والمحليين في القضايا المتعلقة بالمياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي