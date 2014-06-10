بالصور..محافظ أسوان يلتقى وفد سويسري لبحث مشروع توصيل مياه الشرب للناصرية

​​أعلن اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، عن بدء العمل بمشروع إنشاء محطة الضخ وتطوير شبكات مياه الشرب بمنطقة الناصرية شرق مدينة أسوان، في سبتمبر القادم، مما سيساهم في القضاء على مشكلة ضعف المياه لحوالى 90 ألف نسمة بالمنطقة، من خلال مضاعفة ضخ المياه بواقع 1600م3/ث بدلاً من 800م3/ث.

> جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الوكالة السويسرية للتنمية والذى ضم بنجامين فراى واندريه مولر وإيمان رضوان بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأكد المحافظ على سرعة قيام الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأرض المخصصة لإنشاء محطة الضخ بالناصرية مع فتح قنوات الاتصال بأهالي المنطقة للتوعية بأهمية المشروع فى القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب، وخاصة طبيعة التضاريس الصعبة حيث أن المساكن تقع علي مرتفعات كبيرة فى ظل وجود محطات رفع ذات كفاءة أقل لأنها دخلت الخدمة منذ فترات طويلة، بالإضافة إلى تهالك الشبكات التى يرجع عمرها إلى الستينات باستثناء بعض الخطوط التى تم رفع كفاءتها عام 1992 من خلال مشروع ال G.T.Z الألماني، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تطوير البنية الأساسية للشبكات، بجانب العمل على تقليل الفاقد من مياه الشرب والذى يرجع إلى الكسورات المتكررة وبعض السلوكيات الخاطئة الخاصة بإهدار المياه.

ومن جانبه أشار بنجامين فراي، مدير المشروع، بأنه يشمل 4 مكونات أساسية تساهم فى الوقوف على الوضع الحالى وخطط المتابعة والتقييم لها وخاصة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعرف على كميات مياه الشرب المطلوبة لأهالي المنطقة وأولويات تحسين الخدمة المقدمة للعملاء مع التوعية للجمهور، موضحاً بأن المشروع يشمل أيضاً العمل على رفع كفاءة إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تعزيز القدرات الإدارية والفنية لتحسين كفاءة العمليات والصيانة والإصلاح وسرعة كشف التسريبات المائية بشكل فعال وسريع وذلك بالاعتماد على التدريب النظري والميداني لفريق متعدد الاختصاصات يضم متخصصين فى نظم المعلومات والحاسب الألي والقطاع التجارى و أيضاً فنيين فى المسح الميداني، وهو الذى سيساهم بدوره فى تقليل نسبة الخسائر سواء المائية أو المالية.