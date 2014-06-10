غرفة عمليات الثانوية العامة ببني سويف: حالة إغماء وتمزيق ورقة الإجابة

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء بعض الأحداث التي وقعت أثناء سير الامتحانات، حيث تلقى وكيل الوزارة اتصالًا هاتفيًا من “فاتن محمد حسن” عضو لجنة الإدارة بالوزارة المتواجدة بإحدى لجان الامتحانات بمدينة بني سويف أشارت فيه إلى قيام المدعو”محمد .ح. م” طالب بكلية التجارة بالادعاء بأنه من قسم التصوير الاليكتروني للوزارة التابع لموقع مصراوي ويطلب المرور على اللجان لمتابعة الامتحانات ورصد المخالفات وإرسالها لموقع الوزارة، وبعد الكشف عن الهوية وإثبات الشخصية تم التحفظ عليه من قبل الشرطة بجوار بوابة المدرسة من الداخل حتى نهاية الوقت واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما رصدت غرفة العمليات قيام كل من “مصطفى. أ. م” طالب بمركز ببا بإملاء الإجابات من خارج السور الخلفي للجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بإدارة ببا، وقيام المواطن “يوسف.ع” بإملاء الإجابات من خارج السور بذات اللجنة، حيث تم إلقاء القبض عليهما بمعرفة قوات الشرطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما سجلت غرفة العمليات ضبط محمول بحوزة الطالب “أنس. م. ت” بلجنة فرعية رقم 6 بلجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز العسكرية رقم 352 وعليه رسائل تحمل بعض الإجابات لأسئلة الامتحان، حيث تم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق مع الطالب.

كما رصدت غرفة العمليات قيام الطالب “محمد.ج. ع” بلجنة فرعية رقم 12 بلجنة مدرسة الواسطى الإعدادية بنين رقم 364 في تمام الساعة 10.30 صباحًا بإخفاء جهاز محمول داخل ملابسه بعد إحضاره من الحمام، حيث كان يخفيه أعلى حائط الحمام، تم سحب المحمول وتسليمه لرئيس اللجنة وجاري التحقيق مع الطالب.

كما شهدت اللجنة الفرعية رقم 6 بلجنة مدرسة علية رشدي بنات رقم 354 ’ قيام الطالبة “آية. م. س” بتمزيق الصفحات من رقم 9 إلى رقم 20 بطول الورقة دون تدخل من أحد وذلك تمام الساعة 11.50.

كما أصيبت الطالبة “إيمان. ع. ر” بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات رقم 374 بحالة إغماء أثناء الإجابة وتم استدعاء الطبيب المقيم باللجنة حيث تبين إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية يتعذر معه استكمال الامتحان وتم إسعافها باللجنة.