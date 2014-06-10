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حريق بمصنع للأثاث بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر على الحادث

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حريق بمصنع للأثاث بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر على الحادث حريق بمصنع للأثاث بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر على الحادث

أرشيفية

 

شب حريق بمصنع الشركه المصريه الأوروبية للأثاث، وتم السيطرة عليه وأطفاءه، وذلك بعد أن رصدت المتابع الأمنيه بلاغ من إداره شرطة النجده لقسم سيدي جابر، بنشوب حريق مصنع الشركه المصريه الاوروبيه للأثاث امتد لمصنع بنزاتكس للمنسوجات الملاصق له والكائن بعزبة حجازي البر القبلي بداخل كتلة سكنية بدائرة قسم سيدي جابر.

وانتقل اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير، وقيادات الحمايه المدنيه والقيادات الامنيه،  للوقوف علي الحالة، وتابع سيادته عمليه تأمين المساكن، من إخطار النيران وعمليه الاطفاء وإنقاذ العمال، حيث انتشرت قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها، للحيلولة دون امتداد النيران للكتلة السكنية الملاصقة للمصنعين، وسيطرت علي النيران، بالاشتراك مع وحدات إطفاء القوات المسلحة، وتم الإطفاء، وبالفحص تبين أن المصنع مساحته 8000 م تقريبًا مكون من طابقين الطابق الثاني مسقوف بالجمالون والصاخ وأن سبب بدايه الحريق ماس كهربائي بمصنع الشركه المصريه الاوروبيه للأثاث، وأكد ذلك أصحاب المصنعين.

واحترقت كمية من الأثاث وبعض الماكينات من مصنع الشركة المصرية الأوروبية للأثاث، واحترقت كمية من المنسوجات من مصنع بنزاتكس للمنسوجات، وشارك في الإطفاء 18 سيارة مجهزه تابعة للحماية المدنية، و4 سيارات تابعة للقوات المسلحة وسيارتين تابعتين لشرطة الميناء، وتعاملت قوات الحماية المدنية بحرفية شديدة، حيث لم يصب أي من العمال سوى أثنين أصيبو باختناق وتلقوا الإسعافات الأولية وانصرفوا.

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