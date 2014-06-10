شجون الهاجري تخرج من المستشفى بعد تعرّضها لحادث مساء أمس

ما يزال سوء الحظ يطارد الفنانة الكويتية شجون الهاجري التي لم تكد تهنأ بزواجها منذ أسابيع، الى جانب توقيعها عقداً لبطولة المسلسل الدرامى التلفزيونى الجديد " ذاكرة من ورق" لرمضان 2015،، حتى فوجىء جمهور شوجي مساء أمس بخبر انتشر حول تعرّضها لحادث سير خلال عودتها الى منزلها.

ومر الوقت بطيئاً على محبي شجون حيث حاول الجميع التواصل معها ومع زوجها احمد البريكي، إلا أنّ هاتفيهما ظلا خارج الخدمة لفترة، إلى أن اطل الفنان خالد البريكي شقيق زوج شوجي عبر صفحته الخاصة على موقع "انستغرام"، ليؤكد ان النجمة الشابة بخير وانها تعرضت لحادث بالسيارة اثناء عودتها الى المنزل، وأنها غادرت المستشفى وصحتها جيدة .

يذكر أن شجون ستطل خلال شهر رمضان بمسلسل واحد فقط تم تأجيله من العام الفائ وهو "أمس احبك وباكر وبعده"، بالإضافة إلى مسرحية أطفال في عيد الفطر مع يعقوب عبدالله والهام الفضالة وصمود وهي بعنوان "القبعة الزرقاء" .