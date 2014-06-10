ميريام فارس توضح حقيقة إشكال "جبيل"

أشارت بعض المصادر المقرّبة من الفنانة ميريام فارس، إلى أنّه تمّ تضخيم ما حصل في منطقة جبيل خلال تصوير مسلسل "اتهام"، وأنّ ما حصل في الحقيقة هو اشكالاً بسيطاً.

وأوضحت المصادر"ما نشر في الاعلام كان مبالغاً فيه جداً، وكل ما في الأمر انه حصلت مشادة كلامية بين شخص حاول تصوير بعض المشاهد بواسطة هاتفه الخاص وبين اعضاء فريق التصوير، فتوقف التصوير لأنه ليس مسموحاً لأحد ان يلتقط صوراً من المسلسل، حفاظاً على المادة الفنية ولكي لا يتم تسريبها في الإعلام، خصوصاً وأنه اقترب موعد عرض مسلسل "اتهام". فما كان من ميريام إلا أن تدخلت شخصياً لفضّ الإشكال وانتهى كل شيء في اللحظة نفسها"، كما لفتت المصادر إلى أنّ " التصوير شارف على نهايته ولم يتبقّ منه سوى اياماً معدودة ولكن الفترة الحالية هي الأصعب والأكثر حساسية، وتتطلب جهداً ووقتاً كبيراً وأحيانا لا تتوفر سوى دقائق معدودة للراحة خلال الـ 24 ساعةً".

على صعيد آخر لفتت المصادر نفسها الى ان ميريام ستباشر تصوير اعلان جديد بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل "اتهام".