بالصّور: دنيا بطمة تتوعّد حبيبها في كليب "هني هني"

طرحت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، فيديو كليب جديد للفنانة دنيا بطمه بعنوان "هني هني"، من إخراج ديفيد زعنّي، وكلمات د. عبد السلام بن سوار، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كمال.

يدور سيناريو الكليب، الذي جرى تصويره في دبي ضمن مشاهد خارجية من قلب الطبيعة، حول تحدّي دنيا لحبيبها وتوعّدها له في حال استمرّ في تعذيبها.

يُذكر أن قناة وناسة بدأت مؤخراً ببثّ الكليب إلى جانب عدد من القنوات الموسيقية والفنية، وذلك بعد مضيّ حوالي شهر على طرح الأغنية في الأسواق، ونيلها إعجاب المستمعين وثنائهم.