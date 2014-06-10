أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصّور: دنيا بطمة تتوعّد حبيبها في كليب "هني هني"

Google+ Print
بالصّور: دنيا بطمة تتوعّد حبيبها في كليب "هني هني" بالصّور: دنيا بطمة تتوعّد حبيبها في كليب "هني هني"

الثلاثاء 10-06-2014 18:40

طرحت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، كليب جديد للفنانة دنيا بطمه بعنوان "هني هني"، من إخراج ديفيد زعنّي، وكلمات د. عبد السلام بن سوار، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كمال.
يدور سيناريو الكليب، الذي جرى تصويره في دبي ضمن مشاهد خارجية من قلب الطبيعة، حول تحدّي دنيا لحبيبها وتوعّدها له في حال استمرّ في تعذيبها.
يُذكر أن قناة وناسة بدأت مؤخراً ببثّ الكليب إلى جانب عدد من القنوات الموسيقية والفنية، وذلك بعد مضيّ حوالي شهر على طرح الأغنية في الأسواق، ونيلها إعجاب المستمعين وثنائهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة