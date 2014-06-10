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هذا هو شرط محمود قابيل للتنازل عن قضيّته ضد حسين فهمي

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هذا هو شرط محمود قابيل للتنازل عن قضيّته ضد حسين فهمي هذا هو شرط محمود قابيل للتنازل عن قضيّته ضد حسين فهمي

الثلاثاء 10-06-2014 19:31

حاول بعد الأصدقاء المشتركين بين الفنانين حسين فهمي ومحمود قابيل إقناع الأخير بالتنازل عن قضيّته ضد حسين فهمي، ولكن قابيل رفض ذلك بشكل قاطع.
وأوضح محمود قابيل للمقرّبين منه، حسب ما علم "سيدتي نت"، أنه لن يترك حقه نظير إهانته في كلّ الفضائيات بهذا الشكل، مطالباً حسين فهمي بالاعتذار منه على القنوات الفضائية، كي يتنازل عن القضية.
وكان حسين فهمي قد تم استدعاؤه مؤخراً إلى النيابة للاستماع إلى أقواله في محضر السبّ والقذف الذي قدّمه الفنان محمود قابيل بحقه، بعد التصريحات التي أطلقها حسين بحق قابيل، أثناء استضافته في برنامج "قصر الكلام" للإعلامية المصريّة وفاء الكيلاني، حيث اتهم قابيل بالكذب، ونعته بعبارات لا تليق مثلما قال قابيل في المحضر.

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