بالصور: أوباما ينقذ لاعبة سلة شهيرة ويقع في غرامها

مثل قصص الأفلام الأمريكية، أنقذ الرئيس الأمريكي Barack Obama لاعبة كرة السلة الشهيرة Stefanie Dolson من السقوط أرضاً، لتشتعل عندها شرارة الغرام المتبادل.

فقد أثار الرئيس Obama موجة من الإشاعات خلال حفل تكريم أقامه في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض لفريقي كرة السلة من الرجال والنساء الحاصلين على بطولة كرة السلة لعام 2014.

وهذه الإشاعات جاءت بعد أن قام الرئيس بدور البطل، وأنقذ Stefanie من السقوط عن المسرح، أثناء ترحبيه بالحضور، ليبدأ بعدها الضحك معها والغزل غير المسبوق.

ولم يكتفِ الرئيس Obama بذلك بل استدعاها للوقوف بجانبه والتقاط الصور التذكاريّة سوياً.

فهل من الممكن أن تشكل هذه الصور أزمة جديدة بين الرئيس الأمريكي Barack Obama وزوجته Michelle؟!