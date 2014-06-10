لوبيتا نيونغو شخصية العام

يبدو أنّ عام 2014 سيكون عاماً صعب النسيان في حياة الممثلة Lupita Nyongo، التي اختيرت شخصيّة العام في حفل جوائز "MTV African Music Awards " (النسخة الأفريقية).

وLupita هي أوّل شخصية تحصل على هذه الجائزة، من دون أن تكون من المنتمين إلى عالم الموسيقى.

وقد تنافست النجمة، البالغة من العمر 31 عاماً، مع الروائية النيجيرية Chimamanda Adichie، ولاعب كرة القدم من ساحل العاج Yaya Toure والممثل Omotola Jalade- Ekeinde، من أجل الفوز بالجائزة.

وفي سياق منفصل، تمّ أيضاً تكريم النجمة Lupita، أجمل امراة في العالم، في مهرجان Maui السينمائيّ، في Wailea، بجائزة Rainmake لعام 2014، حيث تسلّمت الجائزة بنفسها.

يُذكر أنّ Lupita Nyongo، التي لم تحضر حفلة الـ MTV African Music Awards ، حائزة على جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة في دور ثانويّ في فيلم "12Years a Slave".