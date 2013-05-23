أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الصفاقسي يُسقط الترجي على ملعبه .. والنجم يتصدر

Google+ Print
بالفيديو - الصفاقسي يُسقط الترجي على ملعبه .. والنجم يتصدر بالفيديو - الصفاقسي يُسقط الترجي على ملعبه .. والنجم يتصدر

أسقط الصفاقسي مضيفه الترجي على ملعب رادس بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من نهائيات الدوري التونسي.

تقدم الترجي عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 37، ورد الصفاقسي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق حسام اللواتي في الدقيقتين 64،59.

وأزاح الصفاقسي الترجي – حامل اللقب – من صدارة الدوري وأعاده للمركز الثالث في الدورة النهائية للتتويج بالدوري التونسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الترجي عند ست نقاط في المركز الثالث.

نجم سوسة

في سوسة، نجح النجم الساحلي من خطف الصدارة بعدما حقق الفوز على الإفريقي بهدف دون مقابل.

 

سجل ميكايلو درامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

ورفع النجم رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر المرحلة النهائية، بينما توقف الإفريقي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويتبقى جولتين على حسم لقب الدوري التونسي هذا الموسم حيث يحل النجم ضيفا على الصفاقسي في الجولة المقبلة بينما يستقبل الإفريقي جاره اللدود الترجي في رادس.

وتقام الجولة النهائية في الـ29 من مايو حيث يستقبل الترجي نظيره النجم الساحلي، وينتظر الصفاقسي نظيره الإفريقي.

أهداف مباراة الترجي والصفاقسي

هدف فوز النجم الساحلي على الإفريقي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»