بالفيديو - الصفاقسي يُسقط الترجي على ملعبه .. والنجم يتصدر

أسقط الصفاقسي مضيفه الترجي على ملعب رادس بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من نهائيات الدوري التونسي.

تقدم الترجي عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 37، ورد الصفاقسي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق حسام اللواتي في الدقيقتين 64،59.

وأزاح الصفاقسي الترجي – حامل اللقب – من صدارة الدوري وأعاده للمركز الثالث في الدورة النهائية للتتويج بالدوري التونسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الترجي عند ست نقاط في المركز الثالث.

نجم سوسة

في سوسة، نجح النجم الساحلي من خطف الصدارة بعدما حقق الفوز على الإفريقي بهدف دون مقابل.

سجل ميكايلو درامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

ورفع النجم رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر المرحلة النهائية، بينما توقف الإفريقي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويتبقى جولتين على حسم لقب الدوري التونسي هذا الموسم حيث يحل النجم ضيفا على الصفاقسي في الجولة المقبلة بينما يستقبل الإفريقي جاره اللدود الترجي في رادس.

وتقام الجولة النهائية في الـ29 من مايو حيث يستقبل الترجي نظيره النجم الساحلي، وينتظر الصفاقسي نظيره الإفريقي.

أهداف مباراة الترجي والصفاقسي

هدف فوز النجم الساحلي على الإفريقي