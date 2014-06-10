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الداخلية تعلن نقل محمد صلاح سلطان إلى مستشفى المنيل الجامعي

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الداخلية تعلن نقل محمد صلاح سلطان إلى مستشفى المنيل الجامعي الداخلية تعلن نقل محمد صلاح سلطان إلى مستشفى المنيل الجامعي

محمد صلاح سلطان

صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني بأن قطاع مصلحة السجون قرر نقل محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان المودع بمستشفى ليمان طره إلى مستشفى المنيل الجامعي وحجزه تحت الحراسة لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله.
> وذكرت الداخلية في بيان لها اليوم ” أنه في إطار الرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لنزلاء السجون انطلاقاً من سياساتها الهادفة في أحد محاورها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية للسياسة العقابية، وفي ضوء ادعاء النزيل محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان المودع بمستشفى ليمان طره على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا، الإضراب عن الطعام دون الشراب، وما انتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بناء على قرار النيابة العامة من متابعة نتائج التحاليل الطبية الخاصة به ورفضه إجراء أية تحاليل أو إجراء الكشف الطبي الدوري عليه رغم إسداء النصح والإرشاد له، فقد بادر قطاع مصلحة السجون بنقل المذكور إلى مستشفى المنيل الجامعي وحجزه تحت الحراسة لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله”.
> من ناحية أخرى، وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لقيام وفد من السادة أعضاء المجلس بزيارة النزيل المذكور باكر للاطمئنان عليه والتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.
> أ ش أ

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