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لاكازيتي بديلا لمينيز في منتخب فرنسا

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لاكازيتي بديلا لمينيز في منتخب فرنسا لاكازيتي بديلا لمينيز في منتخب فرنسا

باريس، (إفي): استدعى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مهاجم فريق ليون الشاب اليكساندر لاكازيتي لقائمة للمشاركة في مباريات ودية الشهر المقبل بأمريكا اللاتينية بدلا من لاعب باريس سان جيرمان جيريمي مينيز الذي يعاني من إصابة.

وسيشارك نجم ليون الواعد (21 عاما) في وديتين أمام أوروجواي والبرازيل فى 5 و 9 يونيو المقبل، وهى المرة الاولى التي يرتدي فيها قميص المنتخب الفرنسي الأول.

وسجل لاكازيتي ثلاثة أهداف هذا الموسم، وكان دائم المشاركة مع منتخبات الناشئين تحت 19 عاما، حيث قاده للفوز أمام إسبانيا في النهائي عام 2010 .

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فى بيان له أن قرار استبعاد مينيز تم التوصل إليه بعد التشاور مع الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان، حيث لايزال يعاني من إصابات فى الظهر.

ويستعد منتخب الديوك لمواصلة مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم حيث يحتل الوصافة خلف إسبانيا في المجموعة التي تضم أيضا جورجيا وبيلاروسيا

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