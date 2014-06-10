مرتضى يتراجع عن إيقاف اللاعبين بعد اجتماع مع ميدو

تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فكرة إيقاف اللاعبين المتورطين في الهجوم على حكم لقاء الفريق الأبيض ومازيمبي الكونجولي.

5 لاعبين حاولوا التهجم على حكم اللقاء، وحال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق دون ذلك.

ميدو اجتمع مع مرتضى منصور عصر يوم الثلاثاء، وشرح له ملابسات الموقف بالكامل في وجود أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الذي ترأس البعثة هناك.

وقال منصور عقب الاجتماع إنه تراجع عن فكرة إيقاف اللاعبين.

وينوي منصور فتح باب التحقيق مع 5 لاعبين هم حازم إمام، جنش، أبو جبل، إسلام عوض ودومينيك دا سيلفا.

وسيتعرض اللاعبون لغرامات مالية متفاوتة بحسب ما يستحقه كل منهم.