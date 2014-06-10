السفير الأمريكي السابق: العلاقات مع “إسرائيل” هي الأسوأ على الإطلاق

في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي اطلقتها الولايات المتحدة تجاه سياسية حكومة بنيامين نتنياهو، قال السفير الامريكي السابق لدى “إسرائيل” دانيال كيرتسر بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي الأسوأ على الاطلاق في الوقت الحالي.

وجاءت أقوال “كيرتسر” – حسبما نشر موقع عكا أون لاين الفلسطيني – في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المحلي لمنظمة جي ستريت في سان فرانسيسكو يوم السبت الماضي, وقال ” أنا اعتقد أنه في الاعوام الاخيرة تدخلت “اسرائيل” وبدرجة كبيرة في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة”.

وأضاف السفير الامريكي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واعضاء حزبه من الليكود يعلمون ومنذ زمن بعدم تأييديهم لباراك أوباما وبنقضهم الواضح للحزب الديمقراطي, وقال بأن العلاقات بين الجانبين تزداد وتنقص. على حد قوله

وأوضح “كيرتسر” بأن العلاقات التي تربط بين الجانبين في مجالات عدة منها, الأمن, والاستخبارات والاقتصاد, ما زالت قوية جداً, ولكن العلاقات السياسية بين الدولتين لم تكن متوترة مثل هذه الايام.