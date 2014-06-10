الإعدام لـ4 والمؤبد لـ5 متهمين في قضية قتل والسجن 10 سنوات لآخريين بالمحلة

أصدر المستشار جاد محمد حلمي، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة، قرارًا بالإعدام على: صلاح .ز.م، عرفان .ع.ع، توكل .ع.أ، وساهر .ن.ا.و، والمؤبد لـ 5 متهمين هم: باسم.ع.ن، وشقيقه محمود، وزكي .م.د، ورضا .ع .أ، ووائل .ع.ن، بعضوية المستشارين محمد يوسف حامد وماهر أحمد جنيدي، وأمانة سر محمد حسن عينر

وقررت المحكمة حبس: عادل .م.ع وعلي .ع.ع ،وحمدي .ع.ن، بالسجن المشدد 10سنوات، كما قررت حبس باسم .ع.إ وعبد السميع .ع. إ، عامين في قضية قتل بقرية ميت هاشم مركز سمنود، والتي ترجع إلى عام 2010، في مشاجرة بين عائلات البي وفودة ونصار، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الثلاث عائلات، وحرق منازلهم.

وكشفت التحريات التي أجرها ضباط المباحث، أن المتهمين المذكورين يوجد بينهم خلافات سابقة استمرت عدة سنوات، وقيامهم بالانتقام من عائلة فودة، وقاموا باقتحام منزل أحد أفراد عائلته، وتعدوا عليهم بالأسلحة، مما أدى لمصرعه، وإصابة نجلته، وتم عرضهم على المحكمة وإصدار قراراها.