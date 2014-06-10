“الجبالي” تقود تحالفا سياسيا لخوض انتخابات البرلمان.. والمنافسة علي رئاسة النواب

اكدت المستشاره تهاني الجبالي انها لم تتلق حتي الان اي تكليف من رئيس الوزراء ابراهيم محلب لتولي وزاره العدل كما كانت تتوقع واشارت انها في طريقها للاعلان عن قيادتها لتحالف قوي مشكل من مختلف القوي الثوريه والشباب ليقود الانتخابات البرلمانيه القادمه وللحصول علي الاغلبيه البرلمانيه اوتشكيل ائتلاف قوي ليكون ظهير للرئيس السيسي ويستطيع ان يشكل الحكومه.

واكدت في مداخله هاتفيه علي قناه سكاي نيوز انه تم التنسيق مع بعض الجهات السياديه لبحث الامر وانها مكلفه باعداد اربع قوائم تقود احدهم حتي الفوز برئاسه البرلمان، كما انها ستنسق للخوض مع تحالفها للمنافسه علي معظم المقاعد الفرديه مشيره الي ان ما شجعها علي ذلك هو تاكيد الرئيس وبشده علي ابراز دور المراه في كافه المجالات ومنها المجالس النيابيه وقد ظهر ذلك جليا في خطابه الاول من قصر القبه ولهذا ستقود التحالف الذي يعد مفاجاه بكل المقاييس والتي انتهت من تشكيله لتنافس به جبهه موسي وجمال الدين حيث رفضها القاطع لذلك التحالف ومعلله بان حزب الوفد اكثر الاحزاب التي ساهمت في افساد الحياه السياسيه اضافه لضمه العديد من ارباب نظام مبارك السابق مشيره انه لاا يجوز ان يدخل في تحالف من هم افسدوا عهودا طويله وكانوا سبب في خراب مصر.

وقالت الجبالي انها لا تقل مكانه عن اي رجل وانها كانت احد اعضاء المحكمه الدستوريه العليا لولا عصف الاخوان بها حيث ان المستشار عدلي منصور كان زميل لها اثناء تواجدها في الدستوريه واثبت جدارته بان تولي امر البلاد وكان خير رئيس ولهذا اشارت الي انها ليست اقل من ان تراس مجلس الشعب بعدما اثبت قضاه المحكمه الدستوريه كفاءتهم في حكم البلاد وخاصه وانها كانت المراه الوحيده بين اعضاء الدستوريه العليا موضحه انها متاكده وواثقه من توليها قياده البرلمان القادم وان تنافس علي رئاسته.