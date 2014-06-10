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رئيس التشيك يرفض الاعتذار عن تصريحاته المسيئة للإسلام

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رئيس التشيك يرفض الاعتذار عن تصريحاته المسيئة للإسلام رئيس التشيك يرفض الاعتذار عن تصريحاته المسيئة للإسلام

رئيس تشيك

رفض الرئيس التشيكي ميلوس زيمان الاعتذار عن تصريحاته التي قال فيها إن “الأيديولوجية الإسلامية” مرتبطة بالعنف.
> وذكر راديو براغ أن المتحدث باسم زيمان نقل عنه اليوم الثلاثاء رفضه الاعتذار، وذلك بعد أن دعته منظمة التعاون الإسلامي إلى التراجع عن تصريحه ذلك.
> ورد زيمان على دعوة المنظمة بالزعم أنه استقى هذا التصريح من نصوص إسلامية، معلقا بقوله إن الاعتذار عن الاقتباس من نصوص إسلامية هو ما يعتبر “كفرا”.
> وكان الرئيس التشيكي قد أدلى بهذا التصريح خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وذلك في سياق تعليقه على الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في بروكسل، حيث قال حينها إن الأيديولوجية الإسلامية هي الدافع وراء مثل هذا العنف.
> أ ش أ

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