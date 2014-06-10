أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“معاكسة” تتسبب في مصرع شخص وإصابة 5 وحرق 3 منازل بالبحيرة

Google+ Print
“معاكسة” تتسبب في مصرع شخص وإصابة 5 وحرق 3 منازل بالبحيرة “معاكسة” تتسبب في مصرع شخص وإصابة 5 وحرق 3 منازل بالبحيرة

اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحير،

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات، بسبب معاكسة القتيل لزوجة القاتل.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من مأمور مركز الدلنجات. وكشفت تحريات الرائد أحمد حمد،رئيس المباحث عن قيام مشاجرة بين عائلتي حمادة ووافى، بقرية جزائر عيسى، بسب قيام (عبد المجيد.ع.ح-38 عاما) بمعاكسة زوجة (محمود.ا.و-40 عاما). وإثر ذلك قام الزوج بإطلاق النار على الشخص الذى عاكس زوجته فاصابه بطلق ناري فى الرقبة، فلقي مصرعه فى الحال.

قام أهل القتيل من عائلة حمادة بمهاجمة عائلة القاتل، وأطلقوا عليهم النيران فأصابوا 5 بطلق خرطوش، بينهم القاتل الذى أصيب بنزيف فى المخ وكسر فى الفك، وسيده مصابة بحروق من الدرجة الأولى بسبب القاء ماء النار عليها وحالتهما خطيرة، كما قاموا بإحراق منازل 3 من منازل عائلة وافى.

انتقلت قوات الأمن و قامت بالسيطرة على الموقف، وضبط القاتل والسلاح المستخدم.

تم نقل الجثة و المصابين الى مستشفى الدلنجات العام و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا