“معاكسة” تتسبب في مصرع شخص وإصابة 5 وحرق 3 منازل بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات، بسبب معاكسة القتيل لزوجة القاتل.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من مأمور مركز الدلنجات. وكشفت تحريات الرائد أحمد حمد،رئيس المباحث عن قيام مشاجرة بين عائلتي حمادة ووافى، بقرية جزائر عيسى، بسب قيام (عبد المجيد.ع.ح-38 عاما) بمعاكسة زوجة (محمود.ا.و-40 عاما). وإثر ذلك قام الزوج بإطلاق النار على الشخص الذى عاكس زوجته فاصابه بطلق ناري فى الرقبة، فلقي مصرعه فى الحال.

قام أهل القتيل من عائلة حمادة بمهاجمة عائلة القاتل، وأطلقوا عليهم النيران فأصابوا 5 بطلق خرطوش، بينهم القاتل الذى أصيب بنزيف فى المخ وكسر فى الفك، وسيده مصابة بحروق من الدرجة الأولى بسبب القاء ماء النار عليها وحالتهما خطيرة، كما قاموا بإحراق منازل 3 من منازل عائلة وافى.

انتقلت قوات الأمن و قامت بالسيطرة على الموقف، وضبط القاتل والسلاح المستخدم.

تم نقل الجثة و المصابين الى مستشفى الدلنجات العام و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.