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وزير الدفاع السوداني: "التمرد" يتلقى دعما كبيرا من الخارج لإسقاط الحكومة

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وزير الدفاع السوداني: "التمرد" يتلقى دعما كبيرا من الخارج لإسقاط الحكومة وزير الدفاع السوداني: "التمرد" يتلقى دعما كبيرا من الخارج لإسقاط الحكومة

كتب : أ ش أ منذ 60 دقيقة

أكد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس، استمرار ترتيبات التعبئة والاستنفار بالبلاد حتى القضاء على التمرد بصورة نهائية.

وأوضح الناطق باسم المجلس بالإنابة حاتم بخيت، أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير الدفاع عبد الرحيم حسين حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، خاصة الموقف الأمني والعسكري في ولايات شمال وجنوب كردفان ودارفور.

وكشف وزير الدفاع، في تقريره، أن التمرد تلقى دعما كبيرا من الخارج لإسقاط وإضعاف الجيش، وقال إن الدعم الخارجي لعمليات التمرد في دارفور وكردفان شمل الآليات والمعدات والإسناد والإخلاء.

وأضاف أن التمرد ينفذ مخططات مدعومة من جهات خارجية لتحويل مناطق شمال وجنوب كردفان ودارفور إلى مسارح عمليات مستمرة، وجعلها مناطق ارتكاز لإضعاف القوات المسلحة والنيل من الروح المعنوية للمواطنين لتحقيق هدف إسقاط الحكومة.

وأكد وزير الدفاع إمساك القوات المسلحة بزمام المبادرة في كافة المناطق، وقال إنها تزحف بقوة واقتدار لسد كافة المنافذ والمداخل أمام التمرد للقضاء عليه نهائيا.

وأشاد المجلس بالاستجابة الواسعة من كافة الفئات الشعبية لمناصرة القوات المسلحة والمجاهدين ودعم المتأثرين جراء اعتداءات التمرد على الأبرياء والعزل.

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