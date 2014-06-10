السفير البحرينى: سندعم مصر فى جميع الأوقات والظروف

صرح سفير مملكة البحرين فى القاهرة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، بأن حضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق فى جميع الأوقات والظروف، وقال إن "اللقاء الذى جمع الزعيمين يشكل مرحلة جديدة ومهمة فى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، ودعم ومساندة مملكة البحرين لكل ما من شأنه تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات".

وأكد السفير البحرينى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن ملك البحرين حرص خلال زيارته لمصر على أن يبعث أكثر من رسالة دعم وتكامل للشقيقة مصر فى مقدمتها: مشاركة الشعب المصرى فرحته بإتمام الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد المسئولية، إلى جانب تأييده لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها فى تجاوز أزمتها الاقتصادية، كما قام الملك بجولة فى مدينة شرم الشيخ، حيث التقى عددًا من السائحين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وتبادل معهم الأحاديث الودية، تأكيدًا على أن مصر تزخر بالمناطق السياحية الآمنة والمتميزة، مشددا على أهمية استعادة مصر لموقعها السياحى المتقدم بأسرع وقت ممكن.

ونوه السفير إلى أن ملك البحرين كان أول زعيم خليجى يزور القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، كما قام وفد حكومى بحرينى فى يوليو من العام الماضى بزيارة أخوية لتوطيد أواصر التعاون فى إطار دعم النظام الجديد.. مؤكدًا أن مملكة البحرين على يقين بأن مصر ستبقى دائمًا عمقًا إستراتيجيًا لمنطقة الخليج والدول العربية، وقادرة فى ظل قيادتها الحالية وبجهود أبنائها المخلصين وبدعم أشقائها فى المنطقة على تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى من استقرار وتقدم وازدهار.

ونفى سفير مملكة البحرين ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن لقاءات أخرى لملك البحرين خلال هذه الزيارة.. مؤكدًا أن حضوره كان لمشاركة مصر والمصريين الاحتفال بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط.

>