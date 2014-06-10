سفير مصر بأثيوبيا: تطورات إيجابية فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا

قال محمد إدريس، سفير مصر فى أثيوبيا، إن الفترة القادمة ستشهد مرحلة من العمل الجاد والشاق لوضع العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا فى المسار الإيجابى، متابعا أن الفترة الماضية شهدت تطورات إيجابية بين البلدين.

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشكلة ملف سد النهضة أنه تعقد خلال فترة طويلة من الزمن، وكان يجب أن نتعامل معه منذ سنوات طويلة برؤية مستقبلية، وليست برؤية تتخيل أن الواقع لن يتغير.

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