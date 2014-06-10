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وزير الخارجية يشكر أعضاء الوزارة لجهودهم فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية

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وزير الخارجية يشكر أعضاء الوزارة لجهودهم فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية وزير الخارجية يشكر أعضاء الوزارة لجهودهم فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية

حرص نبيل فهمى، وزير الخارجية، على مقابلة أعضاء الوزارة الذين قاموا بمرافقة رؤساء الوفود العربية والأجنبية التى حضرت مراسم تنصيب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قبل مغادرته إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى يوم 10 يونيو الجارى.
> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير فهمى وجه خلال المقابلة عميق الشكر والتقدير لأعضاء الوزارة للدور المهم الذى اضطلعوا به سواء باستقبال أو مرافقة رؤساء وأعضاء الوفود من مختلف الدول العربية والأفريقية والغربية المشاركة فى مراسم التنصيب، وعرفانًا بالجهد الكبير الذى بذلوه فى هذه المناسبة التاريخية المهمة.

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