أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«سارينس مصر» تعلن في مؤتمر غدا أفضل الحلول للتغلب علي مشاكل الطاقة

Google+ Print
«سارينس مصر» تعلن في مؤتمر غدا أفضل الحلول للتغلب علي مشاكل الطاقة «سارينس مصر» تعلن في مؤتمر غدا أفضل الحلول للتغلب علي مشاكل الطاقة

ويشارك في هذا الحدث الكبير أكثر من عشرين شركة عالمية ومصرية متخصصة فى مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتبادل الخبرات مع أفضل الكفاءات فى هذا القطاع.

وتعاني من عجز كبير فى احتياجاتها من الطاقة، خاصة في قطاع الكهرباء، بينما يتزايد الطلب على الطاقة فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات المنزلية والصناعية. وتركز المصرية فى المستقبل على مصادر غير تقليدية للوفاء باحتياجات مصر من الطاقة والكهرباء.

وتنظم سارينس مصر مؤتمرا غداً الأربعاء الموافق، 11 يونيو، الجاري للإعلان عن أحدث حلولها لتوليد الطاقة والطاقة الشمسية، بفندق ماريوت القاهرة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة