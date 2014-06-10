«سارينس مصر» تعلن في مؤتمر غدا أفضل الحلول للتغلب علي مشاكل الطاقة

ويشارك في هذا الحدث الكبير أكثر من عشرين شركة عالمية ومصرية متخصصة فى مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتبادل الخبرات مع أفضل الكفاءات فى هذا القطاع.

وتعاني مصر من عجز كبير فى احتياجاتها من الطاقة، خاصة في قطاع الكهرباء، بينما يتزايد الطلب على الطاقة فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات المنزلية والصناعية. وتركز الحكومة المصرية فى المستقبل على مصادر غير تقليدية للوفاء باحتياجات مصر من الطاقة والكهرباء.

وتنظم سارينس مصر مؤتمرا غداً الأربعاء الموافق، 11 يونيو، الجاري للإعلان عن أحدث حلولها لتوليد الطاقة والطاقة الشمسية، بفندق ماريوت القاهرة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.