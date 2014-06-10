أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد يعقد ندوة حول تدوير مخلفات النخيل

Google+ Print
مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد يعقد ندوة حول تدوير مخلفات النخيل مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد يعقد ندوة حول تدوير مخلفات النخيل

عقد مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ندوة اعلاميه حول تدوير مخلفات النخيل باعتباران محصول النخيل من اهم المحاصيل الزراعية التى تحظى باهتمام كبير فى محافظة الوادى الجديد لما له من اهمية اقتصادية واجتماعية لدى المواطنين.

صرح بذلك منصور سعيد مدر مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد وقال ان الندوة شارك فيها مجموعة من المزارعين والشباب والمهندسين الزراعيين والمشرفين الزراعيين وتحدث فيها الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام القطاع الزراعى حول استخدامات مخلفات النخيل وطرق الاستفادة منها كما تحدث سيد عبد المحسن باحث بمركز البحوث الزراعية حول الاهمية الاقتصادية للكمبوست واثره على جودة التربة وياتى هذا ضمن برامج مركز النيل التى تهدف مناقشة القضايا التنمية المحليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا