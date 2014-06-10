مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد يعقد ندوة حول تدوير مخلفات النخيل

عقد مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ندوة اعلاميه حول تدوير مخلفات النخيل باعتباران محصول النخيل من اهم المحاصيل الزراعية التى تحظى باهتمام كبير فى محافظة الوادى الجديد لما له من اهمية اقتصادية واجتماعية لدى المواطنين.

صرح بذلك منصور سعيد مدر مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد وقال ان الندوة شارك فيها مجموعة من المزارعين والشباب والمهندسين الزراعيين والمشرفين الزراعيين وتحدث فيها الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام القطاع الزراعى حول استخدامات مخلفات النخيل وطرق الاستفادة منها كما تحدث سيد عبد المحسن باحث بمركز البحوث الزراعية حول الاهمية الاقتصادية للكمبوست واثره على جودة التربة وياتى هذا ضمن برامج مركز النيل التى تهدف مناقشة القضايا التنمية المحليه.