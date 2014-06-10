يتحدث الفنان الكبير علي الحجار، عن تفاصيل رفض الرقابه طرح ألبومه “من الأخر” خلال إستضافته ” فى برنامج “أحلى مسا” الذي يُقدمه هشام عباس وفيفي عبده، ويذاع فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء10يونيو على قناة “MBC مصر”
> على يقدم فى البرنامج الليله بعض أغانى ألبومه الجديد.ومنها “السكر غلى،الحزن بلاده بعاد،بينا حاجات ،عيشها متحسبهاش.بالإضافة لأغانيه المعروفة عم بطاطا،لم الشمل ،وغيرها.
اليوم ..على الحجار يتحدث عن ألبومه الممنوع “م الأخر”ببرنامج “أحلى مسا”
يتحدث الفنان الكبير علي الحجار، عن تفاصيل رفض الرقابه طرح ألبومه “من الأخر” خلال إستضافته ” فى برنامج “أحلى مسا” الذي يُقدمه هشام عباس وفيفي عبده، ويذاع فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء10يونيو على قناة “MBC مصر”