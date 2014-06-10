اليوم ..على الحجار يتحدث عن ألبومه الممنوع “م الأخر”ببرنامج “أحلى مسا”

يتحدث الفنان الكبير علي الحجار، عن تفاصيل رفض الرقابه طرح ألبومه “من الأخر” خلال إستضافته ” فى برنامج “أحلى مسا” الذي يُقدمه هشام عباس وفيفي عبده، ويذاع فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء10يونيو على قناة “MBC مصر”

> على يقدم فى البرنامج الليله بعض أغانى ألبومه الجديد.ومنها “السكر غلى،الحزن بلاده بعاد،بينا حاجات ،عيشها متحسبهاش.بالإضافة لأغانيه المعروفة عم بطاطا،لم الشمل ،وغيرها.