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وزيرا الصحة والتضامن يزوران ضحية حادث التحرش بمستشفى الحلمية العسكري

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وزيرا الصحة والتضامن يزوران ضحية حادث التحرش بمستشفى الحلمية العسكري وزيرا الصحة والتضامن يزوران ضحية حادث التحرش بمستشفى الحلمية العسكري

قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ، ظهر اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مستشفى الحلمية العسكري ، للإطمئنان على المصابة التى تعرضت لحادثة التحرش التي وقعت بميدان التحرير أول أمس الأحد.

وقال وزير الصحة انه أوصل رسالة طمأنة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ، للمصابة ، وأكد أن جميع المصريين حكومة وشعبا ، يرفضون مثل هذه الأعمال الإجرامية ، التي صدر بشأنها قانون لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء ، مشيرا إلى أن المجتمع المصري لن يشهد مثل هذه الحوادث في الأيام القادمة.

وأضاف إن الهدف من الزيارة أيضا رفع الروح المعنوية للمصابة التي تعرضت للتحرش ممن وصفهم بالمجرمين الذين يريدون خطف وسرقة الفرحة من المصريين بمثل هذه الأفعال.

أ ش أ

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