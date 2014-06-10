جامعة بورسعيد توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

وقع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بروتزكول بين جامعة بورسعيد وبين الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

وقال الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة ان الهدف من البروتوكول هو القضاء علي الامية الموجودة في بورسعيد في ظل التطور العالمي للتمتنولوجيا، اضاف انه خلال السنوات القادمة سيتم عمل دورات دراسية للكبار لمحة اميتهم و تثقيفهم ثقافة تدريجية تتناسب مع أعمارهم.

فيما قال اللواء سماح قنديل مجافظ بورسعيد أن كثير من ابناء الجنوب وقري غرب بورسعيد سيستقيدون من هذا البروتوكول لتعليمهم و رفه مستواهم تدريجيا للوصل الي مستوي طيب من التعليم.