قوات المظلات الروسية تجرب ناقلة مدرعة جديدة من نوع “راكوشكا”

أعلن المقدم يفجيني ميشكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن إحدى وحدات قوات المظلات الروسية بدأت في تجريب ناقلة مدرعة جديدة من نوع “راكوشكا”.

> وقال ميشكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المظليين الروس يختبرون حاليا 8 ناقلات من نوع “راكوشكا”، لافتا إلى أن هذه الناقلة المدرعة مخصصة لنقل جنود المظلات، وينتجها مصنع يقع في مدينة فولجوجراد”.

> وذكر ميشكوف أن قوات المظلات الروسية كانت قد تسلمت ناقلتين من هذا النوع في العام 2013، مشيرا إلى أن هذه القوات ستحصل على 10 ناقلات من “راكوشكا” قبل نهاية النصف الأول من 2014.

> وتحتوي هذه الناقلة المدرعة على مدفعين رشاشين وتتسع لـ 13 راكبا، ويقودها طاقم مؤلف من فردين، وتزن نحو 13 طنا.

أ.ش.أ