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تصفية 130 إرهابياً بينهم 21 قياديا في روسيا منذ بداية 2014

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تصفية 130 إرهابياً بينهم 21 قياديا في روسيا منذ بداية 2014 تصفية 130 إرهابياً بينهم 21 قياديا في روسيا منذ بداية 2014

بوتين

أعلن الكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) أن رجال الأمن الروس تمكنوا منذ بداية العام 2014 من تصفية 130 إرهابياً بينهم 21 قيادياً، وتدمير أكثر من 160 قاعدة ومخبأ تحتوي على أسلحة.
> وذكر بورتنيكوف- في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/- أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن أيضا من إحباط 6 عمليات إرهابية، كما نجحت السلطات الأمنية الروسية خلال العامين الماضيين في اكتشاف وتفكيك 11 خلية للإرهاب الدولي في سيبيريا.
> وقال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي: “إن تنظيمات الإرهاب الدولي تولي سيبيريا اهتماما كبيرا لأنها منطقة صناعية هامة تحتوي على مصانع عسكرية”.

أ ش أ

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