جازيتا: إقالة سيدورف تمت بـ ' بريد الكتروني ' !

بحسب تقرير صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن إقالة كلارنس سيدورف من منصب المدير الفني لميلان تمت بالبريد الالكتروني فقط!

ميلان قرر فسخ تعاقده مع المدير الفني الهولندي الشاب، والتعاقد مع فيليبو إنزاجي لقيادة الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة المتردية بين سيدورف وإدارة ميلان تجلت في أكبر صورها حين تمت إقالة المدرب الهولندي برسالة على بريده الالكتروني.

لا مقابلة مباشرة، لا مكالمات هاتفية، ولا أي شيء سوى هذه الرسالة.

وأكد التقرير أن ذلك يحدث رغم أن النادي لم ينجح بعد في فك تعاقده بشكل رسمي مع سيدورف، لأن المداولات بين ممثليه وممثلي النادي مستمرة بشأن الشروط الجزائية في العقد المرغوب فسخه.