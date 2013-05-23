أحد شيوخ رفح: خاطفو الجنود هو تنظيم "أكناف بيت المقدس"

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

قال الشيخ محمد الغزالي، أحد شيوخ رفح، إنه لديه معلومات تفيد بأن خاطفي الجنود السبعة هم تنظيم جهادي يسمى "أكناف بيت المقدس".

وأضاف الغزالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، أنه لا يعرف الأشخاص الذين اختطفوا الجنود، ولا المكان الذي تم وضعهم فيه، مشيرا إلى أنه يعرف فقط اسم التنظيم.

وقال الشيخ الغزالي، إنه متأكد وعلى يقين تام بأن الجنود المصريين الذين اختطفو لم يذهبوا إلى قطاع غزة، وتابع: "لو كانوا ذهبوا إلى القطاع، لكانوا بقوا هناك ولم يعودوا".

وأشار الغزالي إلى أن "أكناف بيت المقدس"، تنظيم جهادي اعتاد على تفجير خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل.

ونفى الغزالي معرفته بهوية الشخص الذي لقى مصرعه بعد انفجار لغم به في رفح، أثناء تحركات القوات المسلحة للبحث عن الجنود المختطفين.