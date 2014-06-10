بالفيديو .. الموصل تتحول إلى مدينة رعب أشباحها مقاتلو «داعش»

تحولت شوارع مدينة الموصل العراقية إلى مدينة رعب، أشباحها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، ومسرح لإحراق سيارات الشرطة والجيش العراقي، واللذين انسحبا من المدينة بعد سيطرة «داعش» عليها، مع دوريات مكثفة لمقاتلي التنظيم على سيارات مكشوفة، رافعين علم «القاعدة» الأسود، وسط نزوح جماعي للأسر والأفراد، سواء مشيًا على الأقدام أو في سياراتهم الخاصة، وأظهر مشهد في الفيديو سيطرة أحد المواطنين على سيارة شرطة لإجلاء أسرته.

وكانت «داعش» قد أعلنت سيطرتها الكاملة على الموصل بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

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