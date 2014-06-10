وزير الداخلية يتفقد مضبوطات حملة بحيرة المنزلة

تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مضبوطات بحيرة المنزلة من خلال الحملة التى شنتها ضباط البحث الجنائى بمديرية الأمن ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام واستهدفت اخطر العناصر الإجرامية بمختلف الأحياء ومنطقتى الجرابعة والمناصرة وأحواش بحيرة المنزلة.

وشدد الوزير ، على الإستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع والتواجد الأمنى الفعال الذى يوفر المناخ الآمن لدفع عملية التنمية.

وناشد الوزير الضباط والأفراد الحسم فى التعامل مع العناصر الإجرامية من منطلق القانون وتفعيله دون تقاعس.

وأكد أن وزارة الداخلية ستواجه بمنتهى القوة كل من يحاول ترويع أمن المواطن ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.