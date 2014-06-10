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وزير الشباب يستمع لمطالب خبراء الرياضة من رئيس مصر

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وزير الشباب يستمع لمطالب خبراء الرياضة من رئيس مصر وزير الشباب يستمع لمطالب خبراء الرياضة من رئيس مصر

اتفق خبراء الرياضة المصرية والنقاد الرياضيون المشاركون فى لقاء "ما تحتاجه الرياضة المصرية ...رسالة إلى الرئيس" على عقد ورشة عمل لمدة يومين خلال الفترة المقبلة، ليخرجوا منه بمجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة لتحقيق التقدم على المجال الرياضى، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن.

وقرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره فعاليات المؤتمر، إتاحة مركز التعليم المدنى بالجزيرة، لاستضافة ورشة عمل الرياضيين للخروج بورقة عمل محددة التوصيات لتقديمها لرئيس الجمهورية لوضعها تحت حيز التنفيذ.

وخلال المؤتمر، طالب اللواء حرب الدهشورى بتفعيل المادة المخصصة للرياضة فى الدستور الجديد، وإنشاء ملاعب رياضية ومراكز شباب داخل كل القرى والنجوع التى توجد بها أراض خالية، وإنشاء مدارس تعليمية بجوار ملاعب مراكز الشباب للاستفادة منها، علاوة على تقديم الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس الحكومية.

وفى هذا الصدد، كشف وزير الشباب والرياضة عن حصول الوزارة على موافقة من فى الفترة الماضية على القيام بإنشاء مدرسة تعليمية وملاعب لممارسة الرياضة بجوارها فى مكان واحد على 258 قطعة أرض فضاء فى مختلف المحافظات كبداية لتحقيق التكامل بين المنشآت التعليمية والرياضية.

ومن جانبهم، لخص الرياضيون مطالبهم فى الفترة المقبلة من رئيس ووزارة الشباب والرياضة فى استضافة مصر للمحافل الدولية الرياضية الكبرى، ووضع ميثاق شرف للرياضة المصرية، وتفعيل قانون شغب الملاعب، ونبذ الخلافات بين أعلام الرياضة، والتوسع فى الإنشاءات الرياضية، وإضافة بند في قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية الكبرى بأن تدعم الألعاب الأخرى أسوة بلعبة كرة القدم.

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