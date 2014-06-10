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المبعوث الرئاسى لإفريقيا: زيارة السيسى لإثيوبيا تمهد للمفاوضات

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المبعوث الرئاسى لإفريقيا: زيارة السيسى لإثيوبيا تمهد للمفاوضات المبعوث الرئاسى لإفريقيا: زيارة السيسى لإثيوبيا تمهد للمفاوضات

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق والمبعوث الرئاسى لأفريقيا، إن لا تحتاج إلى أى وساطة من دول خارجية للعودة لمكانتها الطبيعية فى قارتها، وستظل مصر فى مكانها الطبيعى، ونحن نستعد إلى عودة الاتحاد الأفريقى كما كان.

وأكدت منى عمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتعامل بنفسه فى ملف سد إثيوبيا لفك الجمود الذى حدث فى الفترة الماضية، مضيفة: " فى تقديرى أن الفترة القادمة ستشهد زيارة السيسى إلى إثيوبيا، ولقائه رئيس الوزراء الإثيوبى سيمهد الطريق للمفاوضات لتصل إلى نتيجة إيجابية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون تى فى" اليوم الثلاثاء: "يجب أن نعلم جيدا أن الاتحاد الأفريقى كان ممثلًا فى الرقابة على الانتخابات الرئاسية بإيجابية، وتكلم عن نزاهتها، وأبرز اعترافه بخارطة الطريق بشكل عملى عندما أرسل ممثل عام من الاتحاد الأفريقى للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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