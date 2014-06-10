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بلاغ للنائب العام يطالب بوقف امتحانات الثانوية ومحاسبة وزير التعليم

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بلاغ للنائب العام يطالب بوقف امتحانات الثانوية ومحاسبة وزير التعليم بلاغ للنائب العام يطالب بوقف امتحانات الثانوية ومحاسبة وزير التعليم

تقدم تيار استقلال المعلمين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بخصوص وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2013-2014، مطالباً بوقف إجراءات الامتحانات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب الغش الجماعى.

تضمن البلاغ الذى حمل رقم 11878 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وزارة التربية والتعليم اعترفت بوقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مما يعد هدماً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خاصة فى ظل وقائع الغش الجماعى التى شهدتها بعض المدارس والمحافظات.

واستند البلاغ إلى شهادة ولى أمر الطالبة فاطمة الزهراء يحى، بالصف الثالث الثالث بمدرسة القديمة الثانوية بنات، التى أكد فيها وقوع حالات غش جماعى بين الطلاب خلال الامتاحانات وهو ما اعترفت وزارة التربية والتعليم بها.

وطالب تيار استقلال المعلمين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المذكورة، وإلزام وزير التربية والتعليم بإيقاف الامتحانات لعدم تكافوء الفرص، والتحقيق مع الدكتور محمود أبو النصر وعزله من منصبه لعدم قدرته على إدارة الامتحانات، وتسريب الامتحانات مما يهدر تكافوء الفرص بين الطلاب.

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