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بركات: لم اعتزل .. ولن ألعب في مصر سوى مع الأهلي

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بركات: لم اعتزل .. ولن ألعب في مصر سوى مع الأهلي بركات: لم اعتزل .. ولن ألعب في مصر سوى مع الأهلي

أكد محمد بركات لاعب وسط الأهلي أنه لم يقرر إلى الأن الاعتزال نهائيا بحلول نهاية الموسم ردا على ما أكده مدير أعماله في تصريحات تليفزيونية.

وقال بركات للصحفيين المتواجدين في تدريب فريقه: "لم اتخذ قراري النهائي بشأن الاعتزال، ولكن المؤكد أنني لن ألعب في سوى للأهلي."

وكان وكيل أعمال اللاعب قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الزئبقي صاخب الـ35 عاما قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف بركات "هناك احتمالات بالانتقال إلى أحد أندية الخليج، ولكنها ضعيفة للغاية."

ومازال ملف تجديد بركات لتعاقده مع القلعة الحمراء معلقا حتى الأن، في ظل تمسك الطرفين بشروطهما.

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