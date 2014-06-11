راديو جنى وقناة جنى tvيظهران للجمهور فى أول أيام عيد الفطر

كتب:مصطفى كامل سيف الدين

صرحت الفنانة "ريهام لاشين"الشريك الاول فى بيان انة تم تسجيل القناة والراديو بالشهر العقارى وننفرد بنشر اسم الشريك الثانى لريهام وهو "محمد الضحيان وهو رجل اعمال سعودى وصديق والد ريهام سيتم بث القناة مباشر عبر النايل سات

أما الراديو فسوف يتم بثة عبر الانترنيت

وذكرت ريهام بأنها سوف تعمل حفل كبير بمناسبة الافتتاح بالمريديان الهرم

كما سيتم ايضا أفتتاح مكتب "جنى"للدعاية والاعلان وجدير بالذكر بأن أسم جنى هى ابنة الفنانة "ريهام"جنى وليد بدر

شبكةعيونالإخبارية

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