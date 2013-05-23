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بالفيديو .. الداخلية يبتعد عن خطر الهبوط بفوز بوركيني على الشرطة

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بالفيديو .. الداخلية يبتعد عن خطر الهبوط بفوز بوركيني على الشرطة بالفيديو .. الداخلية يبتعد عن خطر الهبوط بفوز بوركيني على الشرطة

حقق الداخلية فوزا مهما على اتحاد الشرطة في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز بهدفين دون رد، جعله يبتعد بفارق مريح عن منطقة الهبوط.

أحرز ثنائية الداخلية بوركيني سانو يوسف في الدقيقتين 80 و83 من عمر المباراة.

رفع الداخلية رصيده بذلك الفوز إلى 16 نقطة محتلا المركز السابع بفارق تسع نقاط عن الاتحاد السكندري أقرب الهابطين مع الإنتاج الحربي، بينما ظل الشرطة ثالثا برصيد 19 نقطة.

الهدف الأول جاء بتوغل سانو من الجانب الأيسر محاولا إرسال عرضية غالطت حارس المرمى وسكنت شباكه.

وفي الهدف الثاني وجد سانو الكرة داخل منطقة جزاء الشرطة، فسددها قوية داخل الشباك.

شاهد هدفي المباراة بالضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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