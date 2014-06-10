خطف طفلة بقويسنا وطلب فدية 50 ألف جنيه لتحريرها

تقدم مواطن بقرية أجهور الرمل، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، الثلاثاء، ببلاغ لمركز الشرطة يفيد بغياب نجلته 8 سنوات، وتلقيه اتصالاً هاتفيًا من مجهول يطلب منه فدية 50 ألف جنيه لإطلاق سراحها، تم تشكيل فريق بحث جنائي للتحرى حول الواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد ببلاغ من وائل شوقي السنوسي، 33 سنة، حاصل على ليسانس آداب، مقيم بقرية «أجهور الرمل» دائرة المركز، بغياب نجلته إيمان، 8 سنوات، عن المنزل منذ مساء الإثنين، أثناء لهوها أمام المنزل، وأدلى بأوصافها، واتهم كلاً من «محمد. ص» سائق و«محمود. ع» 22 سنة، سائق، بخطفها.

وأكد ورود اتصال هاتفي من رقم مجهول يطلب منه فدية 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجلته. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم «16562» جنح مركز قويسنا، وتولت النيابة التحقيقات.