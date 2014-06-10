أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«جيم وسينما» في قسم الإدمان بمستشفى العباسية

  • مصر
  • 4
Google+ Print

افتتح الدكتور هشام رامي، الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى حسين، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، الثلاثاء، قسمين داخليين جديدين لعلاج الإدمان بالمستشفى، الأول يختص بالتشخيص المزدوج، الأمراض النفسية الناجمة عن تعاطي العقاقير المخدرة، والثاني يختص بالتأهيل بسعة 30 سريرا في كل منهما.

وقال رامي إنه تم افتتاح بعض الخدمات المستحدثة بأقسام الإدمان والتي شملت صالات جيم وألعابا رياضية وعلاجا بالفن، وقاعة سينما، وقسما للتدريب والتطوير بالوحدة، والذي يدرب العاملين بالقسم من الفريق العلاجي وتنمية مهاراتهم .

وأضاف أن السعة السريرية لأقسام الإدمان بمستشفى العباسية تصبح 150 سريرا، لتصبح الأكبر على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية