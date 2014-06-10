«جيم وسينما» في قسم الإدمان بمستشفى العباسية

افتتح الدكتور هشام رامي، الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى حسين، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، الثلاثاء، قسمين داخليين جديدين لعلاج الإدمان بالمستشفى، الأول يختص بالتشخيص المزدوج، الأمراض النفسية الناجمة عن تعاطي العقاقير المخدرة، والثاني يختص بالتأهيل بسعة 30 سريرا في كل منهما.

وقال رامي إنه تم افتتاح بعض الخدمات المستحدثة بأقسام الإدمان والتي شملت صالات جيم وألعابا رياضية وعلاجا بالفن، وقاعة سينما، وقسما للتدريب والتطوير بالوحدة، والذي يدرب العاملين بالقسم من الفريق العلاجي وتنمية مهاراتهم .

وأضاف أن السعة السريرية لأقسام الإدمان بمستشفى العباسية تصبح 150 سريرا، لتصبح الأكبر على مستوى الجمهورية.