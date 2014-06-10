سرّ مكياج شيرين الـ 3D في "كلي ملكك"

أطلت شيرين عبد الوهاب في الكليب الأخير "كلي ملكك"، بمكياج ناعم وخفيف من جهة، ولافت ومثير من جهة أخرى. واستطاعت أن تبرز جمال عينيها بطريقة طبيعية جداً. هذا المكياج الثلاثي الأبعاد الذي اتبعته خبيرة التجميل هالا عجم لشيرين، يُعتبر من أبرز صيحات الموضة وأكثر الاتجاهات تطبيقاً في هذا الفصل. في حديث خاص لـ"سيدتي"، تشرح هالا عجم كيف تستطيع كلّ امرأة الحصول على إطلالة طبيعية .

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بعد الخبرة الطويلة التي عاشتها هالا عجم في عالم الجمال وتحديداً المكياج، أصبحت تهتم لأصغر التفاصيل، إذ تؤكّد أنّ الجمال يكمن في الأمور البسيطة التي تميّز شخصاً عن ﺁخر. والمكياج المضيء الثلاثي الأبعاد، الذي استخدمته شيرين لإطلالة سندريللا، يعكس شخصيتها. وللحصول على هذا المكياج، عليك أوّلاً الاعتناء بابتسامتك، ثمّ تطبيق مكياج بسيط جداً.

وتؤكد عجم أنّ ابتسامة كلّ امرأة هي أساس جمالها وتميّزها. فهذه الضحكة في الصور تنقل الأمل والفرح وتخفي بطريقة غير مباشرة كلّ العيوب لتعكس الجمال الطبيعي. إليك نصائح هالا للحفاظ على ابتسامة لافتة:

1. ابتعدي عن شرب القهوة والشاي.

2. استخدمي الأدوية التي تبيّض الأسنان، والموجودة في الصيدليات.

3. الجئي إلى جلسة تنظيف أسنان قبل زفافك.

بالانتقال إلى المكياج:

1. اختاري كريم الأساس المطابق للون بشرتك.

2. استخدمي ظلال العيون بألوان منعشة غنية بالحياة.

3. ضعي ماسكرا L'oreal لرموش كثيفة.

4. طبقي بودرة الخدود فقط تحت عظام الخدّ باستخدام الألوان الطبيعيّة والقريبة من لون بشرتك.

4. ابتعدي عن المبالغة في المكياج للحصول على صور ملائمة للحدث.

5. حافظي على وجه مشرق لإطلالة نضرة ومنعشة.

حاولي أن تعكسي جمالك وشخصيتك بمكياج طبيعي ورومانسي على غرار شيرين عبد الوهاب.





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