3 طرق طبيعيّة لمحاربة الشعر الأبيض

هل ينتابك القلق من ظهور خصلات الشعر الأبيض؟

لا تقلقي إذ لم يعد يرتبط الشعر الأبيض بكبر السن كما كان في السابق، وإنما قد يبدأ بالظهور في سن مبكرة، فمنتجات تصفيف الشعر ومكونات الصبغة التي تعشقها المرأة العربية قد تكون سبباً في قدوم الشيب المبكر إلى خصلات شعرها.

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وحتى تتجنبي حدوث هذا الأمر يفضل أن تقومي باتباع إحدى هذه الطرق كروتين دائم لشعرك حتى تحافظي على لونه الأسود.

1.الشاي

دلكي فروة رأسك لمدة ربع ساعة بكوب مركز من منقوع الشاي قبل الاستحمام، فالشاي يعمل على تحويل لون الشعر تدريجياً إلى البني أو الأسود.

2.الحناء

قومي بتسخين فنجان من زيت جوز الهند، ثم أضيفي إليه فنجاناً آخر من الحناء، واتركيه على النار مع التحريك المستمر حتى يصبح كالمعجون.

استخدميه على شعرك لمدة ساعة قبل الاستحمام. يعمل هذا المزيج الفريد على إكساب شعرك اللون الأسود الداكن، مما يزيد من حيويته ولمعانه وابتعاده عن اللون الأبيض من جهة، كما يعمل على تحويل اللون الأبيض إلى اللون الداكن مع المداومة على تكراره في حال بدا ظهوره على الشعر من جهة أخرى.

3.زيت الخردل والسمسم

داومي على القيام أسبوعياً بحمام زيت الخردل أو السمسم على الشعر، فهذه الزيوت تعمل على إكساب الشعر اللمعان والسواد، فضلاً عن فوائدهما في زيادة حيوية الشعر وكثافته.

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