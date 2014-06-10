بالصور: التركية لميس في مخيم النازحين السوريين

عمان- سميرة حسنين

بعد مرور أيام معدودة على تنصيبها سفيرة نوايا حسنة لليونسيف، بدأت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بـ لميس أولى مهامها الإنسانية برعايتها حفل افتتاح مركز "الأمل" للتعليم في مخيم "كيليس" للنازحين السوريين الذي أنشأته منظمة اليونسيف للطفولة، ليتعلّم فيه أطفال الحدود النازحين السوريين بشكل طبيعي جداً، فقضت توبا يوماً كاملاً مع الأطفال بعد أن وزعت عليهم حقائب تلوين خاصة، وغنت معهم،وأدت معهم رياضة وأناشيد الصباح، ولعبت ورسمت معهم بكل حب وسعادة، متجاوزة وقت الزيارة المحدد لها مسبقاً.

وصرحت توبا بكلمة خاصة لها ألقتها أمام ممثلين رسميين من منظمة اليونسيف العالمية ورئيس بلدية "كيليس" والحضور السوري التركي عن إحساسها الخاص بهم قائلة: "شرف كبير لي اختياري سفيرة نوايا حسنة في منظمة مهمة ونبيلة كاليونسيف. وكأم وكإنسانة أشعر بأن الدفاع عن حقوق الأطفال والعمل على حمايتهم، والسعي نحو تأمين الأمن والسعادة والتعليم لهم واجب مقدس،علينا جميعاً التعاون في سبيل تحقيقه".

وقوبلت زيارة توبا بيوكستون لمدرسة الأطفال السوريين "الأمل" في مخيم بلدية "كيليس" باهتمام إعلامي واسع ومكثف من كافة وسائل الإعلام التركية المرئية والمسموعة والمكتوبة حيث تصدّرت الصفحات الأولى في معظم الصحف التركية.

وتحظى توبا بيوكستون هذه الأيام بشعبية واسعة جداً لتصدر مسلسلها "مال أسود وعشق" إلى جانب الممثل التركي أنجين أكيوريك المركز الثالث في التصنيف الأسبوعي مساء كل أربعاء ،ومتوقع أن يتقدم تصنيفه الأسبوعي عند عرض موسمه الثاني بعد أسابيع معدودة إلى المركز الثاني أو الأول بعد انتهاء عرض منافسه الأقوى في اليوم نفسه المسلسل التاريخي "حريم السلطان" الذي ستعرض حلقته الأخيرة مساء الأربعاء 11 يونيو (حزيران).